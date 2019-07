Continua l'assalto a Paul Pogba. Il centrocampista francese vorrebbe lasciare il Manchester United e non mancano le offerte. Su di lui, infatti, ci sono Real Madrid e Juventus. Entrambe le società devono fare i conti con le difficoltà di accontentare le richieste esigenti dei Red Devils. I Blancos avrebbero offerto soldi ed il cartellino di Gareth Bale, ma lo United non sembra convinto. I bianconeri, invece, potrebbero giocare la carta Dybala, anche se Paulo preferirebbe trasferirsi altrove. Pogba potrebbe dunque rimanere a Manchester per un altro anno. Poi però i Red Devils dovranno decidere come muoversi perché c'è il rischio di un addio a parametro zero, data la scadenza del contratto nel 2021.