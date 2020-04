3









Ancora Pogba. Sempre Pogba. Il pensiero della Juventus è fisso, e su Tuttosport non hanno dubbi: il virus bloccherà tutto, ma non la sua voglia di andar via. Anzi.



PORTE CHIUSE - La posizione del Manchester United è chiara, ne ha parlato il vicepresidente Woodward: "Meglio non farsi illusioni, chi parla in estate di trasferimenti per centinaia di milioni sta ignorando la realtà". E' possibile allora che, senza liquidità, si finirà per fare scambi su scambi. Dunque, tocca iniziare a pensare chi e quando offrire ai Red Devils. Che in casa Juve guardano spesso, e in maniera particolare tra attacco e centrocampo.



LA QUOTA - Anche il Real non ha intenzione di indietreggiare, tutt'altro. Il problema per tutti resta la quota che ne fa il Manchester: dai 100 ai 150 milioni, la forbice è ampia ma da lì non si scappa. Ci ha provato il Paris, continuerà a farlo il Madrid, mentre la Juve si accoda. La sensazione è che tutto sia, come sempre, tra le mani di Mino Raiola e nell'intelligenza delle proposte. Ma chi scambiare per Paul? Nella gallery dedicata, i nomi raccolti da Tuttosport.