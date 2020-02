Forte e chiaro. E' arrivato così il messaggio di Paul Pogba ai compagni e a tutta Manchester che ora vede un addio sempre più vicino. Il centrocampista francese ha detto più volte di voler cambiare aria e anche il suo agente Mino Raiola non si è fatto problemi a manifestare questo sentimento. L'ultima volta nella giornata di ieri: "È come un Basquiat, un artista di arte espressiva un po' ribelle, proprio come Paul. Non ho minacciato nessuno al Manchester United con una pistola per riportarlo indietro". Il segnale è ancora una volta chiaro: non c'è più feeling tra Pogba e lo United. Costato 100 milioni di sterline solo di cartellino ha vinto solo un'Europa League ed è stato al centro di grandi polemiche, con i senatori dei Red Devils che più volte l'hanno messo nel mirino.



COSA VUOLE - La stampa inglese ha spiegato la sua volontà e rivelato come nei giorni scorsi avrebbe rivelato ai compagni: "Me ne vado dove mi vogliono bene". Tutti sempre più convinti dell'addio del Polpo, dunque. Queste parole hanno richiamato l'attenzione della Juve, club in cui Pogba si è sempre trovato benissimo, ma anche le lusinghe dell'amico Zinedine Zidane, che impazzisce per lui e lo vorrebbe al Real Madrid. LE CIFRE - Quanto costa? La richiesta iniziale era di 130-140 milioni, ma potrebbe abbassarsi. Il giocatore vuole e insiste per lasciare Manchester, ma soprattutto lo United ha bisogno di cedere dopo i tanti colpi onerosi, l'ultimo Bruno Fernandes a gennaio per 80 milioni. Con 90-100 milioni, dunque, si può chiudere. Il problema principale resta ingaggio: la richiesta di Pogba è di 15 milioni di euro netti, che diventerebbero 22-23 lordi grazie al decreto crescita. Considerando un contratto quinquennale, il totale ammonta a 250 milioni tra cartellino e ingaggio.