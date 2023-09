La vittoria contro la Lazio ha portato ulteriori certezze in tutto l'ambiente bianconero, con la Juventus che ora sembra aver cambiato pelle, ma soprattutto, si può dire che abbia trovato una nuova identità. Se i risultati provenienti dal campo sono confortanti, non si può dire lo stesso per quello che sta avvenendo lontano dal terreno di gioco in questi ultimi giorni. I casi legati a Bonucci e, infatti, stanno facendo vivere giorni tormentati in tutto l'ambiente della Continassa, che ora deve fare i conti anche con l'organico, dato che manca una figura di spessore come quella del francese.- Pogbadel 5 ottobre prossimo, che possono confermare o ribaltare gli esiti del test antidoping effettuato a margine della gara contro l'Udinese, che sono costati al Polpo la sospensione momentanea in via cautelare. Questo significa che Pogba, almeno fino al 5 ottobre e di conseguenza, proseguirà il suo lavoro all'interno dell'abitazione privata,extra Juventus.La villa è attrezzata con i macchinari più moderni ed efficaci, in maniera tale da consentire al centrocampistta francese di avere tutti i mezzi a disposizione per poter proseguire i suoi allenamenti nel miglior modo possibile. Certo, allenarsi in gruppo e con dei lavori mirati è tutta un'altra storia, ma quel gruppo, almeno fino a questo momento, non si è mai dimenticato di Paul, anzi. Dunque, nonostante l'attesa sia snervante c'è una data nel mirino, quella che potrebbe dare una svolta alla carriera di Paul Pogba.