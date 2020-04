Bacary Sagna, ex compagno di Pogba con la nazionale francese, ha parlato a goal.com: "Se lascia la Premier League credo che il suo futuro sia più in Italia che in Spagna, lo vedo alla Juve perché c'è Cristiano. La Juve è il club in cui ha brillato, lo conosce già. La Juve ha una squadra giovane, se penso ai prossimi due-tre anni credo che la Juve abbia un maggior potenziale".