Come racconta Gazzetta, qualcuno si era già portato avanti: ieri Wikipedia alla voce “squadre di club” della scheda di Paul Pogba aveva già aggiunto la Juventus per la stagione 2022-23. L’aggiornamento è stato cancellato ma in fondo chi l’ha fatto non era così lontano dalla verità. Il Polpo è promesso sposo della Signora.