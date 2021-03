1









Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato del futuro di Paul Pogba al canale ufficiale del club: "Tutti noi, incluso Paul, vogliamo dare il massimo in questa stagione. Non sprechiamo energie per stare dietro alle voci. Chiaramente parliamo e ci confrontiamo, ma quando Pogba gioca così capisci quanto tenga a questa squadra e quanto gli piaccia giocarci, così come quanto questo ci aiuti".