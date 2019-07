La Juventus continua a lavorare per convincere il Manchester United a cedere Paul Pogba. Il francese vuole tornare a Torino, ma il club inglese continua a chiedere oltre 150 milioni di euro. Per avvicinarsi a tale cifra, il club bianconero è pronto a fare diversi sacrifici sul mercato: Cancelo, che piace al Manchester City, Matuidi, che ha diverse pretendenti in Francia, Higuain, messo alla porta dal club, e Cuadrado, finito nel mirino della Cina.