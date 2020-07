Il futuro di Paul Pogba al Manchester United non è più sicuro come qualche mese fa. A riportarlo è la stampa inglese e in particolare Bleacher Report, secondo il centrocampista francese sta valutando nuovi sviluppi. Dall'Inghilterra fanno sapere che le piste Juve e Real Madrid sono ancora in piedi, Paratici ha ammesso che per riportare Pogba in bianconero servirà un sostanziale sacrificio del giocatore sull'attuale ingaggio percepito ai Red Devils. Nulla, però, è ancora tramontato.