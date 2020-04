Paratici è già al lavoro per provare ad accontentare il popolo bianconero, ma nonostante l'emergenza coronavirus possa abbassare il prezzo del centrocampista francese è necessario trovare i fondi per finanziare l'operazione, sacrificando qualche pezzo pregiato. E la Juve, secondo La Gazzetta dello Sport, ha già individuato i tre candidati principali: a Torino aspettano offerte per Miralem Pjanic, destinato a cedere il passo a Bentancur, per Douglas Costa, talento unico in rosa ma solo a intermittenza, e Federico Bernardeschi, rimasto senza ruolo in bianconero. Paratici studia le uscite, con tre cessioni di questa portata il sogno Pogba può diventare realtà, concorrenza permettendo.