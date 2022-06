Le parole, il documentario, ma soprattutto l'attesa. Il grande ritorno di Paul Pogba a Torino è praticamente cosa fatta, ma - come racconta Calciomercato.com - per vedere il centrocampista francese con la maglia bianconera addosso è soltanto questione di tempo e dettagli. L'accordo è stato trovato, ora tutti lo aspettano in ritiro. Anche se ci sono da limare gli ultimissimi dettagli.



LA SITUAZIONE - Intanto, una precisazione: il Pogback non inciderà sul bilancio della Juve per gli ammortamenti, se non per la commissione da garantire a Rafaela Pimenta. Pogba si libera infatti al 30 giugno dal Manchester United a parametro zero con la naturale scadenza del suo attuale contratto. Sul nodo contratto, altra precisazione: si parte da una base triennale, con opzione di prolungamento.



CIFRE E DECRETO CRESCITA - L'ingaggio sarà di 10 milioni di euro netti, qui è da chiudere l'affare, da definire i dettagli. La Juventus utilizzerà il vantaggio fiscale del Decreto Crescita che permetterà quasi di caricare quasi il 50% in meno di imposte sullo stipendio al lordo. In sostanza, se tutti i bonus maturassero nel corso della stagione, invece 20 milioni lordi (circa), la Juventus sborserebbe "soltanto" 15 milioni (circa) all'anno. Per CM, è sempre più probabile che torni a indossare la numero 6, anche se in questo momento è occupata da Danilo.