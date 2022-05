Paul Pogba è sempre più vicino ad essere per la seconda volta un giocatore della Juventus. Il Pogback dunque si avvicina. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport Il centrocampista francese, in scadenza di contratto a giugno col Manchester United, ha trovato un accordo con i bianconeri per un triennale fino al 2025 da 10 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi).