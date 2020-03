Il Manchester United ha messo nel mirino Jadon Sancho, esterno offensivo del Borussia Dortmund. Per arrivare all’ex City, però, valutato più di 100 milioni di euro dai tedeschi, i Red Devils hanno bisogno di una cessione eccellente: come scrive Tuttosport, questo facilita la strada alla Juve per arrivare a Paul Pogba, primo obiettivo per il centrocampo della prossima stagione.