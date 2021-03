Paul Pogba tornerà alla Juventus? Questo è sempre un sogno della società, che continuiamo puntualmente e periodicamente a documentarvi. Ma chiaramente un giocatore come lui non può lasciare indifferenti le altre big europee. Riportiamo dunque la notizia lanciata da Foot Mercato, per cui c'è stato un contatto tra il procuratore Mino Raiola e il Paris Saint-Germain, destinazione che il francese Pogba gradirebbe molto. Intanto il diesse del PSG Leonardo starebbe pensando già a sfoltire la rosa dei centrocampisti: in uscita Herrera e Gueye. Il PogBack rimarrà solo un sogno?