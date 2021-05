Pogba all’Inter? Conte che vorrebbe riabbracciare il ‘vecchio’ pilastro del centrocampo della Juventus? Si tratta semplicemente di suggestioni di mercato. È quanto spiega La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’idea di portare il francese del Manchester United alla corte di Conte è solo una fantasia. La pista non sarebbe percorribile per i problemi economici in cui versa l’Inter, con Zhang impegnato nel chiedere a tutto l’ambiente nerazzurro (da management e squadra) dei sacrifici per il prossimo futuro. Pogba, in scadenza di contratto nel 2022 con i Red Devils, resta un obiettivo della Juve.