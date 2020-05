Il Real Madrid non molla Paul Pogba. Come scrive il Daily Mail, le Merengues sono pronte a offrire 4 giocatori al Manchester United per avere l’ex Juventus: James Rodriguez, Lucas Vazquez, Brahim Diaz e Martin Odegaard.



Al suo posto a Manchester potrebbe arrivare Saul, che può lasciare l’Atletico Madrid. Come scrive Tuttosport, ci sono due club pronti a farsi battaglia per il centrocampista dei Colchoneros, che ha una clausola da 150 milioni di euro: Manchester City e Manchester United.