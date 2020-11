Mercato dopo mercato, in casa Juventus si riaccende sempre il nome di Paul Pogba. Tra sogno e realtà, il club bianconero non ha ancora concretizzato il famigerato Pogback, lasciando spazio ad altre pretendenti. Come riporta la rivista Four Four Two, Manchester United e Real Madrid avrebbero trovato l’intesa sulla base di 60 milioni per il trasferimento del centrocampista. Alla luce di questo accordo, la Juve – si legge – vorrebbe cautelarsi con l’enfant prodige francese del Rennes Eduardo Camavinga.