Pogba al Marsiglia? Benatia svela: 'Voleva venire qui ma per questo non abbiamo chiuso'

Megan Briggs

Medhiha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe parlando anche di Paul Pogba accostato al Marsiglia. Le parole"Pogba è speciale. È un giocatore, un uomo che piace molto a me e Pablo Longoria. Per un gruppo è molto importante avere un leader, un vero calciatore, una persona passionale come Paul. Purtroppo però avuto infortuni negli ultimi anni, poi è arrivata la squalifica. Ci abbiamo pensato, volevamo farlo, ma il problema è che non è ancora in forma. Avrebbe senso, considerando anche quanto potrebbe essere mediatico, fare ora un investimento per un giocatore che non potrà essere utile fino a fine stagione? So che sicuramente gli sarebbe piaciuto venire; monitoreremo gli sviluppi nei prossimi sei mesi e, se ci sarà qualcosa da fare, saremo lieti di avere un giocatore come Pogba a darci una mano l’anno prossimo. Ma dovrà presentarsi l’occasione".