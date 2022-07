Hai appena finito di pedalare e credi di non dover più sudare per questa giornata, poi leggi la news su #Pogba e improvvisamente torni con I battiti a 180 #lesione#menisco#Juventus — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 26, 2022

Claudioscherza (ma non troppo...) sull'infortunio di Paul. L'ex centrocampista e grande tifoso dellaha commentato su Twitter la notizia riguardante lo stop del francese, suo ex compagno di squadra, che potrebbe essere costretto a restare ai box anche per un paio di mesi, per grande rammarico del popolo bianconero che non vedeva l'ora di osservarlo in azione sul terreno di gioco: "Hai appena finito di pedalare e credi di non dover più sudare per questa giornata, poi leggi la news su Pogba e improvvisamente torni con i battiti a 180", ha scritto sui social il Principino, accompagnando il suo commento con un'emoji preoccupata. Qui sotto il suo tweet.