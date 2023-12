I legali del centrocampista della Juventus hanno formulato una istanza di rinvio, che come riferisce La Gazzetta dello Sport è stata accolta dal Tribunale nazionale antidoping ieri sera. Una scelta dovuta alla difficoltà del caso, con gli avvocati che hanno chiesto di slittare il processo a non prima del 15 febbraio dopo la sospensione in via cautelare per doping dello scorso 11 settembre.- Niente processo davanti al TNA il 18 gennaio, come inizialmente previsto, quindi, ma una data che verrà calendarizzata in seguito, allungando i tempi per il procedimento. Il 7 dicembre la Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per il Polpo, che resta con lo stipendio in sospeso e non può nemmeno allenarsi alla Continassa in questo periodo.