Paulcompie 30 anni e sui social festeggia con un messaggio particolare. Ecco quanto scritto dal centrocampista bianconero:"Non posso essere più grato per tutto quello che ho.. a volte le cose non vanno per il verso giusto e non puoi farci niente. Ma quello che puoi fare è goderti e apprezzare ogni momento con le persone che ami, le persone che ti rendono felice e ti rende una persona migliore ogni giorno quindi un grande grazie a tutti voi che siete stati lì per i momenti belli e brutti e continuate a sostenermi, qualunque cosa accada!".