Paul Pogba, a TF1, parla così della sua vita e della sua carriera.



ODIO PERDERE - "Ancora oggi odio perdere, lo sono sin da piccolo. Sono cresciuto, ma questa mentalità resta ancora la mia forza. L'ho presa più da mio padre, mi ha sempre detto di essere il migliore, di non accettare che qualcuno possa essere più bravo e più forte di me. Dovevo dominare, lavorare più forte. Io gli dicevo: 'papà, ma ho segnato!'. E lui: 'è tutto qui?'. La prossima volta ne avrei dovuti fare due. E poi tre".



LA MADRE - "Una madre di tre ragazzi, di cinque bambini perché ha adottato anche due cugini. Una grande famiglia. L'ha fatto tutta da sola, i miei sono divorziati. Ci ha regalato una grande infanzia, nonostante le condizioni difficili. Il supporto? La famiglia è sempre la famiglia, è una certezza, anche allo stadio. Mi dà forza".



IL MONDIALE - "L'ho dedicato a mio padre, ero felice ma anche triste. Mi ricordo il Mondiale del '98, con mio padre. La gioia di vincere e poi ho realizzato di averla vinta senza di lui. E' stato triste ma so che era fiero di me allo stesso tempo. L'ho sentito nel mio cuore. Lui è dentro di me".



