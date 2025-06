Pogba a TF1: 'La Juventus non era dalla mia parte durante la squalifica. Non mi hanno aiutato'

AFP or licensors



Parla Pogba, le parole

L'ex centrocampista della Juventus Paulè pronto a rimettersi in gioco e tornare in campo magari con la maglia del Monaco . Prima però ha concesso un'intervista a TF1, emittente televisiva francese. Queste le sue parole:"Era come se mi dicessero che il calcio per me era finito. Non capivo nulla. È stato molto, molto difficile. Non ero pronto. Essere condannato senza alcuna spiegazione, senza che nessuno mi ascoltasse davvero, è stato uno shock. Ho dovuto lasciare l'Italia anche perché i miei figli andavano a scuola proprio vicino al centro di allenamento. Ogni giorno passavo con loro e mi chiedevano quando avrei giocato di nuovo. Io non ce la facevo più. Non ce la facevo più, era troppo difficile".

"All'epoca chiesi aiuto, ad esempio un fisioterapista o un preparatore atletico, perché facevo ancora parte della Juventus. Ma non ho ricevuto nemmeno quello. Non erano davvero con me. E sentire questo è stato un duro colpo per me. Non capivo, non ero in guerra con loro"."È stato triste, erano persone che mi stavano a cuore. Li consideravo tutti fratelli. Nel quartiere ci frequentiamo tutti insieme, siamo cresciuti insieme... Non si può immaginare una cosa del genere"."Il mio silenzio era per proteggere tutti. Mia moglie si è accorta che ero più distante, che c'era qualcosa sotto, ma ho cercato di tenerlo per me, sperando di risolvere il problema il prima possibile, di passare ad altro. Alla fine ho parlato di un investimento con il mio banchiere e il mio avvocato, per pagare quello che mi veniva chiesto. Poi sono crollato. Durante il periodo di digiuno del Ramadan, ho chiesto aiuto all'unica persona che poteva aiutarmi: Allah. Ho pregato e qualcosa è scattato. Ho deciso di parlare. Mi sono detto che, anche se fossi dovuto morire, questo denaro sarebbe dovuto andare ai miei figli, alla mia famiglia. Non li avrei buttati via. Se mi sono visto morire? Quando ti rapinano, quando ti puntano una pistola in faccia, non hai il tempo di pensare, dici di sì a tutto".Siamo in contatto. Abbiamo parlato tra noi e con la famiglia. Il sangue è sangue. C'è una cicatrice, ovviamente, ma stiamo andando avanti. Solo il tempo potrà dare risposte in seguito. Al momento, tutto ciò che vogliamo è che la famiglia resti unita. È la cosa più importante. È difficile, non voglio mentire. Sono stato ferito. Sono un essere umano. Non è più come una volta, ma siamo in contatto. La preoccupazione principale è per la mamma, che "non ha più 20 anni", e perché "molte persone possono morire per lo stress".onostante l'età, sono ancora come un ragazzino. Mi piace ancora giocare con la palla e dribblare. Sono tornato il ragazzo che ero a Roissy-en-Brie, che vuole iniziare la sua carriera. Ci penso, mi chiedo come andrà a finire, come un giovane che entra per la prima volta in un centro di allenamento. Tutto dipenderà da me. A patto, però, che trovi una nuova squadra, cosa che non è ancora avvenuta. Monaco? Stiamo parlando sì".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui