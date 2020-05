Il 21 maggio 2016, esattamente quattro anni fa, la Juve vinceva la sua undicesima Coppa Italia. Siamo arrivati a 13, nonché quattro di fila, ma quella partita è stata speciale anche per un altro motivo. È stata l'ultima gara di Morata e ancor più di Paul Pogba in bianconero e soprattutto è stato l'ultimo gol dello spagnolo. Per Pogba, oggi, si sogna il grande ritorno: il francese è in cima alla lista dei desideri dei tifosi bianconeri, ma non solo. Sicuramente, come regalo per i dieci anni di presidenza, Andrea Agnelli potrebbe farsi un regalo speciale...