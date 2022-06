Un incontro, svoltosi a Montecarlo martedì, che ha sciolto ogni dubbio: Paul Pogba tornerà a vestire la maglia bianconera. C’era ancora un po’ di distanza tra le parti, ma nel Principato, gli emissari della Juventus e Rafaela Pimenta hanno trovato l’accordo, come riporta il Corriere Torino: “martedì a Montecarlo sono stati spazzati pure iresidui dubbi ormai già decisamente di poco conto, un incontro con Rafaela Pimenta che ha puntellato la rimodulazione dei bonus che potrebbero alzare l’ingaggio netto dagli 8 milioni previsti dalla parte fissa ai 12 che può toccare nel caso in cui venissero raggiunti tutti gli obiettivi individuali e di squadra. Un accordo triennale per cominciare, con opzione per il quarto anno: contatti continui, c’è solo da concludere un’operazione che ormai sembra blindato”.



Cosa manca? Solo gli aspetti più formali: le firme sul contratto, le visite mediche di rito e il tanto atteso annuncio. Per il Pogback è solo questione di tempo.