Il mercato è appena terminato e già si guarda a quello di gennaio. Secondo Tuttosport, Juventus e Real Madrid avrebbero in canna il colpo Paul Pogba. Il giocatore, dopo aver predicato tutta l’estate di voler lasciare il Manchester United, è invece rimasto ai Red Devils. Decisiva la volontà della società inglese di non privarsi del francese nonostante le pressanti richieste del club spagnolo. Per quanto riguarda la Juve, visti gli altissimi costi dell’operazione, il rientro a Torino del Polpo è sempre stata una suggestione più che un progetto concreto. In questa ottica non sembrano aprirsi spiragli per un arrivo del campione francese a gennaio. Nel caso in cui i Red Devils confermassero il trend negativo di queste prime giornate di campionato è assai probabile che il centrocampista tornerà a bussare con forza per ottenere una cessione.