Il mercato in Arabia Saudita è terminato ma c'è sempre da monitorare la situazione di Paul Pogba. Dopo un lungo corteggiamento da parte di diversi club della Saudi Pro League è rimasto alla Juve, ma se i problemi fisici dovessero continuare a condizionare il suo ritorno a Torino non è escluso che possa andare in qualche club arabo nella seconda parte della stagione. Lo riferisce calciomercato.com.