Frenato a lungo da un infortunio e ora dallo stop per coronavirus, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba, da tempo nel mirino della Juventus che vorrebbe riportarlo a Torino, non vede l'ora di tornare in campo: "Ho avuto un infortunio al piede durante la partita contro il Southampton. Era all'inizio della stagione e ho continuato ad allenarmi e a provare a giocare, ma dopo che mi sono fermato ho scoperto di avere una frattura. L'osso è diventato più grande e quando sono tornato a giocare contro il Watford e il Newcastle ho ancora sentito qualcosa. Quindi ho dovuto operarmi all'inizio di gennaio. Mi alleno e tocco la palla. Non sento più nulla e spero di poter tornare presto. C'era frustrazione, ma ora che ci sono quasi, sto solo pensando di tornare ed allenarmi con la squadra. Non avevo mai avuto niente del genere in carriera e questo mi rende più affamato, dimostrandomi anche quanto ami il calcio".