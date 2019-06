Un colloquio per il futuro. Secondo quanto riferito dal Sun, nei prossimi giorni Paul Pogba e Ole Gunnar Solskjaer si vedranno in un faccia a faccia decisivo, in cui il centrocampista francese ribadirà la volontà di lasciare il Manchester United. L'ex Juve vorrebbe lasciare prima dell'inizio della tournée in Australia, al via a metà luglio. La Juve c'è e rimane in corsa, nonostante sia vicina a chiudere Rabiot e De Ligt.