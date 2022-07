Preoccupa i tifosi Paulche dopo poche settimane con la maglia dellasembra essere già costretto ad un intervento chirurgico e ad uno stop di circa due mesi. Già con la maglia delloperò il polpo era stato costretto a saltare benufficiali a causa di infortuni. Era partito tutto nel 2019 con undestra che inizialmente aveva otto giorni di prognosi ma poi l'ha costretto ad un intervento chirurgico per cui ha dovuto saltare ben 40 gare ufficiali.Appena rientrato dall'infortunio alla caviglia con ancora degli strascichi ha subito un infortunio alladestra, come conseguenza, che l'ha costretto ai box per 37 giorni. In seguito appena riconquistata la convocazione con la nazionale francese calciando in allenamento unamuscolare alla coscia che tiene il centrocampista fermo per 85 giorni. In mezzo anche ile qualche altro piccolo infortunio.I numeri preoccupano i tifosi. Per Paul sono benOra si aggiunge il menisco, un dolore improvviso che ha colpito il francese in allenamento che con buone probabilità lo costringerà a saltare l'inizio della Serie A e della fase a gironi di Champions League. Inizio in salita per la Juve che perde il suo numero 10 ancora prima di iniziare.