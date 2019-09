Il 22 settembre 2012, in Juve-Chievo 2-0, esordì in bianconero Paul Pogba. Il centrocampista francese settimana dopo settimana avrebbe conquistato la stima di Antonio Conte, per poi ritagliarsi un ruolo centrale nella Juve. In seguito passato al Manchester United, Pogba resta un obiettivo anche per il futuro dei bianconeri.