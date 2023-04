Come racconta Gazzetta, all’Olimpico, nell’ultimo ko della Juve,ha giocato 13 dei suoi 35 minuti stagionali. Praticamente non c’è mai stato, prima e dopo. Una stagione ormai compromessa, ma da cui il francese potrebbe cavare ancora qualcosa di buono negli ultimi due mesi. La condizione, però, non può essere ottimale. L’ultima partita da titolare risale addirittura al 16 aprile 2022, Manchester United-Norwich di Premier, quasi un anno fa. In mezzo, Pogba ha subito la lesione del menisco esterno del ginocchio destro, con tanto di operazione prima rinviata a luglio e poi effettuata a settembre.