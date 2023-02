Paul, al minuto 64, sembrava un bambino: felicissimo, saltellante, in preda all'euforia dei sogni realizzati. Eppure era una scena che aveva già vissuto: quello stadio, quei tifosi, quella maglia, quella Juve che gli aveva dato la grande occasione e lui che l'aveva sfruttata al massimo, salvo poi credere di avere un conto in sospeso col passato. Ecco: quello ce l'ha ora, eccome, per tutto il vissuto di quest'annata e per tutta la storia che si porta sulle spalle. Sciolta in un attimo, quello del suo ingresso.. Nemmeno una delle mille parole in fila è tornata sul periodo passato ai margini. Nemmeno un gesto ha voluto rimarcarlo: Paul ha fatto quelli di sempre, borbottando tra le mani, un po' per il freddo, un po' per i classici gesti pre partita. Guardando al cielo, e poi toccando il terreno. Gli è sembrato tutto vero al primo contrasto, e al 67' tutta quell'attesa non contava più nulla. Davanti gli si spalancava una possibilità dopo l'altra, chiudendo finalmente i conti con un destino avverso.- Un destino avverso che adesso dovrà essere rovesciato, cambiato, drasticamente riposizionato. Anche perché, come gli ha detto Allegri, il finale di stagione può essere la grande opportunità che non pensava d'avere, dopo aver perso il Mondiale e tutto quello per cui era tornato. Dopo aver perso anche la Juve, a tratti: quella per cui aveva firmato, quella ambiziosa, non c'è e non può esserci.