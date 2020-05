è pronto per iniziare una nuova vita. Quasi 10 anni alla Juventus, avventura chiusa dopo qualche mese nello staff di Maurizio Sarri concentrandosi soprattutto sul lavoro con i difensori. Prima il ritiro da giocatore, poi il nuovo ruolo e infine l'addio definitivo.. In un lungo post sui social, il difensore ha spiegato che vuole stare più vicino alla famiglia. che tra allenamenti e ritiri ha vissuto poco anche in questo nuovo ruolo durato qualche mese.- L'idea è quella di tornare a Firenze, da dove tutto è partito, continuando a frequentare il centro tecnico di Coverciano lì vicino.. L'ex giocatore vuole comunque prendersi un po' di tempo da dedicare ai suoi cari: già da settimane aveva deciso che a fine stagione avrebbe lasciato, il blocco forzato del campionato ha accelerato le cose. Barzagli era arrivato a settembre per aiutare a creare il rapporto allenatore-squadra e curare la parte difensiva. Ha aiutato De Ligt a crescere e migliorato Cuadrado nel nuovo ruolo di terzino. Poi, si è fatto da parte.- A 40 anni si è rimesso in gioco in un altro ruolo, ma con il passare dei mesi si è reso conto di averlo fatto troppo presto. I rapporti con Sarri sono sempre stati buoni, ma non era facile entrare in gruppo già consolidato da tempo con gerarchie ben definite.: l'estate scorsa Andrea ha completato il Corso Uefa B per allenatore, e a settembre potrebbe portare avanti questo percorso aggiungere nuovi step. Andrea studia, osserva e riflette. E sa,che a Torino, c'è sempre una porta aperta.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI