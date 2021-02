2









Secondo quanto riporta la stampa inglese, la Juventus ha messo gli occhi su Juan Mata. Lo spagnolo, che tra due mesi compirà 33 anni, è in scadenza di contratto con il Manchester United dove sta trovando pochissimo spazio. Il giocatore piace anche anche a Roma e Milan, come riporta il Sun. I Red Devils hanno un'opzione per il rinnovo del contratto che però difficilmente eserciteranno, visto il poco spazio che ha avuto finora Mata.