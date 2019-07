Niente Manchester United per Mario Lemina: i Red Devils, infatti, hanno informato il Southampton di non voler partecipare ad aste per l'ex centrocampista della Juventus, per il quale la richiesta è di 30 milioni. A riportare la notizia è il Sun. Dopo un paio di stagioni in cui ha mantenuto a fasi alterne le tante promesse con cui era approdato in bianconero, Mario si è nuovamente affermato in Inghilterra. A oggi, però, la squadra inglese ha deciso di tenerlo fuori rosa, conscia anche della volontà del calciatore di salutare i biancorossi per provare un'esperienza in un club importante.