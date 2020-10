Dal sito Juventus.com

"Lo Spezia arriva alla partita di domenica pomeriggio contro la Juventus dopo aver ottenuto - nelle prime cinque giornate di campionato - 5 punti. Il bilancio dei liguri infatti è di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con 7 gol fatti e 11 subiti. La squadra bianconera - alla prima storica stagione in Serie A - è partita male perdendo 4-1 in casa contro il Sassuolo, per poi andare a vincere 2-0 a Udine. Nel terzo turno ha perso 3-0 a San Siro contro il Milan, pareggiando poi 2-2 le due successive sfide contro Fiorentina e Parma. Mercoledì pomeriggio ha giocato in Coppa Italia sul campo del Cittadella, passando il turno con il 2-0 firmato Verde e autorete di Benedetti.



Il capocannoniere stagionale dello Spezia è Andrej Galabinov con 3 gol. L’attaccante bulgaro però non sarà a disposizione contro la Juventus, perché infortunato. Seguono, a quota uno, Diego Farias, Julian Chabot, Kevin Agudelo e Daniele Verde.



LE STATISTICHE IN CAMPIONATO



Nessun calciatore ha disputato tutti i 450’ minuti nelle prime cinque giornate. Il più presente è Emmanuel Gyasi con 414’ (unico giocatore della rosa ad essere partito sempre titolare), seguito da Chabot (363’), Ricci (329’), Sala (288’), Terzi (245’), Pobega (226’), Verde (218’) e Bartolomei (213’). Lo Spezia è la squadra che in questa Serie A ha subito più gol su palla inattiva: delle 11 reti subite dai liguri infatti, 6 sono arrivate da fermo. La squadra di Italiano è quella che ha tentato meno volte la conclusione: 46, 9.2 a partita, media più alta solo del Genoa (6.8 ma con una gara in meno).



L’ALLENATORE: VINCENZO ITALIANO



Ex centrocampista, classe 1977, Vincenzo Italiano è il tecnico dello Spezia dall’estate 2019. Al suo primo anno in Liguria ha subito portato la squadra alla storica promozione in Serie A passando per i playoff promozione. Nello scorso torneo cadetto infatti chiuse la regular season al terzo posto, per poi eliminare nei vari scontri diretti in semifinale il Chievo Verona (sconfitta 2-0 al Bentegodi e successo 3-1 al Picco, con qualificazione ottenuta in merito al miglior piazzamento finale in classifica) e in finale il Frosinone (1-0 e 0-1, con promozione per la stessa motivazione di prima). Prima di guidare lo Spezia, Italiano ha allenato il Trapani in Serie C, conquistando subito la promozione in Serie B.".