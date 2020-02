Rodrigo Bentancur ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il percorso della Juventus fino a questo momento: "Forse manca qualche gol. Non stiamo segnando molto ma siamo in corsa su tutti e tre i fronti - le sue parole a Sky Sport -. Noi facciamo il nostro lavoro, quello di recuperare palla, stare ordinati e far giocare la squadra. Se riusciamo a fare gol meglio, ma per quello ci sono degli attaccanti che stanno facendo molto bene".