Pochettino sul ruolo di Weah: 'Alla Juventus gioca lì, se si è intelligenti...'

Le parole di Pochettino su Weah

è stato regolarmente convocato dagli Stati Uniti per i prossimi impegni della Nazionale. Con lui anche il compagno di club Weston McKennie. Weah è una pedina fondamentale degliil commissario tecnico.Pochettino si è soffermato in conferenza stampa sul ruolo che Weah ricopre alla Juventus.dove sta giocando da ormai tempo con continuità.

In che ruolo gioca Weah con gli Stati Uniti?

A proposito di questo, Pochettino si è espresso così: "Penso che per Tim e per noi, abbiamo bisogno di vederlo giocare in diverse posizioni come crescita nella sua formazione”. L'ex tecnico del Tottenham ha aggiunto: “Credo che, se si è intelligenti, giocare in ruoli diversi offra la possibilità di capire meglio il gioco e di vedere quali posizioni si possono coprire. Potremmo utilizzarlo in modo diverso, ma credo che sia una parte importante della sua formazione calcistica".Ma quale ruolo ricoprirà Weah con gli Stati Uniti?L'ex Lille di solito ha ricoperto la posizione di esterno offensivo: "Forse, vista la formazione del nostro attacco,Ma può anche fare il terzino, come sta facendo alla Juventus. Può essere un'alternativa”. Pochettino quindi è pronto a sfruttare il giocatore anche dove sta giocando attualmente nella Juventus.