Mauricio, alla vigilia della sfida delcon il Lorient, ha parlato di Mauro Icardi: "Icardi non ha partecipato alle partite quanto avrebbe desiderato, per motivi diversi, ma tutti i giocatori sono importanti negli equilibri di una rosa e lui è importante per il nostro equilibrio. È un giocatore d'area, un finalizzatore, il tipo di giocatore di cui ogni squadra ha bisogno".