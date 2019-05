"Voglio restare qui. Oggi per me il Tottenham è il club migliore al mondo anche grazie alle sue strutture. Ora dobbiamo pensare solo alla finale, poi con la società parleremo di come fare il prossimo passo per le prossime stagioni. Incontrerò il presidente Daniel Levy per conoscere le sue idee e compiere il prossimo passo". Una frase con cui Pochettino ha voluto dare un bel colpo di spugna a qualche parola di troppo sul suo futuro, da lui stesso pronunciata nelle scorse settimane. Del resto manca ormai pochissimo alla finale di Champions e nulla può essere più importante. Dichiarazioni di facciata o verità? Tutto può essere, ciò che è certo, è che la Juve un tentativo l'ha fatto e lo rifarà. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Paratici nel summit a Londra ha avuto rassicurazioni dal fratello di Pochettino sul suo possibile addio e sul fatto che, soprattutto in caso di vittoria della Champions, il tecnico potrebbe liberarsi a zero e non per 30 milioni di euro, come recita la clausola sul suo rinnovo.