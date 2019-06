Mauricio Pochettino ha dato il via a una vera e propria rivoluzione per il suo Tottenham in vista del mercato estivo. Dopo aver rinunciato a qualsiasi acquisto o cessione nelle precedenti due finestre di trattative, gli Spurs tornano da protagonisti. Come riportato dal Sun in Inghilterra, ben sei giocatori sono stati rilasciati dal club con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno del 2019. Pochettino prepara la rivoluzione e si allontana dalla panchina della Juventus, in favore di Maurizio Sarri.