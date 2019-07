Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, prossimo avversario della Juventus in amichevole, ha parlato della decisione di restare agli Spurs in conferenza stampa. Queste le sue parole, dopo essere stato accostato proprio ai bianconeri per sostituire Massimiliano Allegri in panchina: "Con un risultato diverso in finale di Champions League forse sarebbe stato il momento giusto per andare via. Ma dopo la finale, sentivo l'amaro in bocca. E non sarebbe stato bello finire così, non sono una persona che scappa dai problemi".