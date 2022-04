Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, torna sull'eliminazione dalla Champions della sua squadra: "Ogni processo richiede tempo, anche al Tottenham ne era servito parecchio. Non penso che qua sia più difficile, ma serve un altro tipo di processo. L'importante è avere una visione d'insieme e una continuità. Il club in questi anni non è stato lontano dal suo obiettivo, ci sono però tanti altri club come la Juventus o il Manchester City che vogliono vincere la Champions ma non riescono ad ottenere ciò per cui lavorano".