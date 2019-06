Secondo quanto riporta il London Evening News, Mauricio Pochettino sta prendendo tempo prima di incontrare il presidente del Tottenham Daniel Levy. L'amarezza per la sconfitta nella finale di Champions è ancora grande e "Poch" vuole aspettare di smaltirla prima del faccia a faccia decisivo sul futuro. L'impressione, scrivono in Inghilterra, è che l'argentino possa restare in sella al Tottenham per cercare di vincere il primo trofeo con gli Spurs. In caso di vittoria della Champions sarebbe stata più possibile la sua partenza.