"La sensazione è quella di molta ingiustizia. È fallo netto di Benzema su Donnarumma". Non ci sta Mauricio Pochettino, che al termine del match contro il Real Madrid è tornato sull'episodio che ha dato via alla rimonta della squadra di Ancelotti: "Dopo è cambiato tutto. Per noi è un colpo tremendo - ha detto l'allenatore del Psg - perché siamo stati i migliori nel doppio confronto". Nuovamente sull'episodio Benzema-Donnarumma: "Non è un errore del portiere, è fallo. Ho visto le immagini 30-40 volte, da tutte le inquadrature. I piccoli dettagli fanno la differenza e il Var non ha visto un fallo determinante, che ha influito sullo stato d'animo delle due squadre e dei tifosi sugli spalti. Eravamo in controllo".