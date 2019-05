Mauricio Pochettino allontana la Juventus, almeno a parole. Il tecnico argentino del Tottenham, che sarà protagonista nella finale di Champions League contro il Liverpool di Jürgen Klopp, ha rilasciato un'intervista a TalkSport. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore:



'SPURS AL TOP' - "Voglio restare qui. Oggi per me il Tottenham è il club migliore al mondo anche grazie alle sue strutture. Ora dobbiamo pensare solo alla finale, poi con la società parleremo di come fare il prossimo passo per le prossime stagioni. Incontrerò il presidente Daniel Levy per conoscere le sue idee e compiere il prossimo passo".