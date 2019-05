Mauricio Pochettino sta lavorando in vista della finale di Champions League ma, nel frattempo, non chiude ad un possibile addio al Tottenham. Intervistato da La Nacion, il tecnico argentino ha ammesso: "Non puoi sapere dove ti porta il calcio. Dopo la Champions ci sarà tempo per parlare. Questo è un club con un potenziale enorme e ho un contratto fino al 2024. Ho un presidente che mi ama, mi so divertendo qui. Se vincessimo la Champions il club salirebbe di livello e questo sarebbe di grande aiuto per il futuro di questo club”. Parole, quelle di Pochettino, che tengono aperta la porta per un eventuale trasferimento alla Juventus: il suo nome è fra i candidati alla panchina bianconera, con la dirigenza del club campione d'Italia che aspetterà la finale di Champions prima di sciogliere i dubbi sull'erede di Allegri.