Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha commentato la vittoria dei suoi Spurs contro la Juventus: “Quando prima di giocare contro la Juventus guardi la loro formazione ed i giocatori che hanno a disposizione pensi “Oh mio Dio”. La loro è una squadra incredibile e quando batti una squadra di questo tipo è inevitabile che tutti siano felici - le sue parole - In questo caso non stato è importante, contava solo la prestazione. Bisognava testare la nostra condizione fisica in vista della prossima stagione, era questa la priorità”.