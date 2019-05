London calling: le missioni di Fabio Paratici in Inghilterra si susseguono, il nome che siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione è una priorità assoluta nei piani del ds. Prima ancora di avviare i contatti con Maurizio Sarri, l’uomo-mercato bianconero aveva sondato la disponibilità di Mauricio Pochettino: il blitz per l’argentino avvenne a fine aprile in occasione di Tottenham-Ajax. Come scrive Il Corriere Torino, tuttavia, il presidente degli Spurs fin qui non si è mostrato molto propenso alla trattativa. Ecco perché Sarri resta un profilo più facile da raggiungere per la Juve.